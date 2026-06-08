Pionier Anthropic fordert Pause bei KI-Forschung

Dies erklärte das Unternehmen, das seine KI-Sprachmodelle unter dem Namen „Claude“ vermarktet. Die Fähigkeit der KI, Aufgaben selbstständig zu erledigen, habe sich etwa alle vier Monate verdoppelt und steuere auf den Punkt der „rekursiven Selbstverbesserung“ zu, ab dem sich die Technologie ohne menschliches Eingreifen weiterentwickeln könne.