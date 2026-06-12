Lidl-Konzern verdient Milliarden als IT-Anbieter

Lidl und Kaufland haben ihr Filialnetz weiter ausgebaut. Im Geschäftsjahr 2025/26 eröffneten die zur deutschen Schwarz-Gruppe gehörenden Ketten 300 neue Filialen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit setzt sich die Expansion fort: In den vergangenen Jahren hatten Lidl und Kaufland ihr Netz an Geschäften stetig ausgebaut. Insgesamt betreiben sie nun rund 14.500 Filialen in 33 Ländern.