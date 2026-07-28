E-Mopedlenker (27) flüchtete vor Polizeistreife

Streife wendete und nahm Verfolgung auf

Aufgrund der augenscheinlich überhöhten Geschwindigkeit wendete die Polizeistreife und folgte dem Mopedlenker. Als der Lenker den ihm folgenden Streifenwagen bemerkte, beschleunigte er sein E-Moped, konnte jedoch nach kurzer Nachfahrt mit Blaulicht und Folgetonhorn angehalten und einer Fahrzeug- und Lenkerkontrolle unterzogen werden.