E-Mopedlenker (27) flüchtete vor Polizeistreife

Ein mit hoher Geschwindigkeit entgegenkommendes E-Moped auf der Silvrette-Hochalpenstraße in Galtür (Tirol) zog am Dienstag die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd gab der Lenker auf. Die Liste seiner Vergehen ist lang.
Am Dienstag gegen 15.25 Uhr lenkte ein 27-jähriger Österreicher ein E-Moped auf der Silvretta Hochalpenstraße im Gemeindegebiet von Galtür in Fahrtrichtung Silvretta Stausee. Zur selben Zeit war eine Polizeistreife in ihrem Fahrzeug auf derselben Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs.
Streife wendete und nahm Verfolgung auf
Aufgrund der augenscheinlich überhöhten Geschwindigkeit wendete die Polizeistreife und folgte dem Mopedlenker. Als der Lenker den ihm folgenden Streifenwagen bemerkte, beschleunigte er sein E-Moped, konnte jedoch nach kurzer Nachfahrt mit Blaulicht und Folgetonhorn angehalten und einer Fahrzeug- und Lenkerkontrolle unterzogen werden.
Auch Suchtmitteltest positiv
Dabei wurde festgestellt, dass der Lenker mit einem Fahrradhelm fuhr, keine Lenkberechtigung und keine Verkehrszulassung für das E-Moped besaß. Ein Alkoholtest ergab zwar eine sehr geringe Alkoholisierung, ein folgender Suchtmitteltest jedoch einen positiven Wert.
Weiterfahrt wurde unterbunden
Bei dem Lenker wurde aufgrund einer ärztlichen Untersuchung die Fahruntauglichkeit festgestellt und daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Der Lenker wird nun der zuständigen Behörde wegen mehrerer Verkehrsübertretungen zur Anzeige gebracht.
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