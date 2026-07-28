Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was geschah im Spital?

Baby starb vor Geburt: Ermittlungen gegen Arzt

Steiermark
28.07.2026 19:15
Porträt von Monika König-Krisper
Von Monika König-Krisper

Eine hochschwangere Frau wurde vor knapp drei Wochen wegen schlechter Herztöne und nachlassender Kindsbewegungen ins LKH Graz überwiesen. Einige Stunden später war das Baby in ihrem Bauch tot. Der Verdacht: Die Ärzte haben zu lange gewartet. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung laufen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Vorfreude der Eltern auf das kleine Wunder, das demnächst das Licht der Welt erblicken hätte sollen, war riesengroß! Doch das Leid, das der Familie nun widerfahren ist, erscheint schier unermesslich.

Was war geschehen? Wie die „Krone“ erfahren hat, stellte eine Gynäkologin vor knapp drei Wochen bei der routinemäßigen Kardiotokografie, kurz CTG, nachlassende Herztöne und schlechter werdende Kindsbewegungen fest. Sie veranlasste das einzig Richtige und überwies die Frau sofort auf die Gynäkologie des Grazer LKH-Uniklinikums. 

Anstatt das Baby so schnell wie möglich auf die Welt zu holen, soll die werdende Mutter aber zur Überwachung auf ein Zimmer gebracht worden sein. Am nächsten Tag in der Früh wurde die Frau untersucht, und es brach eine Welt für sie zusammen – denn das Kind in ihrem Bauch war tot! 

Zitat Icon

Die Kriminalpolizei wurde von der Staatsanwaltschaft Graz mit Ermittlungen wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung beauftragt.

Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz

Bild: Christian Jauschowetz

Was der „Krone“ noch zugetragen wurde: Der Überweisungsschein der Gynäkologin soll nach dem Tod des Kindes im Krankenhaus umgeändert worden sein – ein Vorwurf, den die steirische Spitalsgesellschaft Kages klar  zurückweist.

Ermittlungen gegen Arzt und Personal
Nun stellt sich die Frage, ob die Mediziner zu lange zugewartet und dadurch das Leben des Babys riskiert haben. Um diese Frage zu klären, hat die Staatsanwaltschaft Graz nach einer anonymen Anzeige Ermittlungen wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung aufgenommen, bestätigt Sprecher Christian Kroschl auf Anfrage der „Krone“. Vorerst gegen einen Arzt und weiteres, derzeit noch unbekanntes medizinisches Personal.

Einvernahmen laufen
Die Mordgruppe des Landeskriminalamts Steiermark wurde mit den Ermittlungen beauftragt, erste Einvernahmen haben bereits stattgefunden, bestätigt auch Sabri Yorgun von der Polizei-Pressestelle. 

Lesen Sie auch:
Das Baby wurde auf diesem Carport im Grazer Bezirk Wetzelsdorf gefunden.
Grausamer Fund in Graz
Totes Baby am Carport: Ermittlungen eingestellt
12.03.2026
Mutter trauert um Baby
„Meine Tochter bekam nie die Chance, zu leben!“
31.10.2025

„Eine schicksalhafte Situation, die leider geschehen kann“
Vom Grazer LKH-Uniklinikum heißt es auf Anfrage: „Es wurde nach den geltenden medizinischen Standards gehandelt. Das Versterben eines ungeborenen Kindes im Mutterleib ist eine schicksalhafte Situation, die trotz Einhaltung aller medizinischen Regeln sowie maximal sorgfältiger Betreuung leider geschehen kann.“ Intern sei sofort eine Überprüfung des Falls eingeleitet worden, die Dokumentation habe jedenfalls ordnungsgemäß erfolgt.

Laut dem Krankenhaus zeige der Fall „trotz allem Fortschritt“ die Grenzen der Medizin auf. Man bedauere die tragische Situation und wünsche der Frau und ihrer Familie viel Kraft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
28.07.2026 19:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
183.994 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
152.507 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Tirol
Türkische Käufer reagieren auf Moschee-Gerüchte
123.470 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Gasthaus Schanz am Ortsrand von Ebbs blickt auf eine rund 240-jährige Geschichte zurück.
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
839 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Innenpolitik
Fauler Kompromiss bei der Wehrpflicht
751 mal kommentiert
Der sechsmonatige Grundwehrdienst wird um verpflichtende Milizübungen im Ausmaß von drei Monaten ...
Österreich
Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt
729 mal kommentiert
In den getesteten Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf