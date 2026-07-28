Ostsee-Bad: Berliner stirbt an Vibrionen-Infektion

Starke Bakterien-Belastung im Juni

Sobald die Wassertemperatur der Ostsee die 20-Grad-Marke erreicht, steigt die Gefahr, sich mit Vibrionen anzustecken, da sie sich stärker vermehren. Die Bakterien kommen natürlicherweise in Küstengewässern mit einem Salzgehalt zwischen 0,5 und 2,5 Prozent vor, wie die „Bild“ berichtet. Seit den Hitzetagen im Juni haben sie sich in der Ostsee besonders stark ausgebreitet.