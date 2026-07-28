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„Lünerseewerk II“: Ein Projekt der Superlative

Vorarlberg
28.07.2026 19:00
Illwerke-VKW-Vorstand Gerd Wegeler und Landeshauptmann Markus Wallner vor der beeindruckenden ...
Illwerke-VKW-Vorstand Gerd Wegeler und Landeshauptmann Markus Wallner vor der beeindruckenden Kulisse des Lünersees auf 1970 Metern Seehöhe.(Bild: Harald Küng)
Porträt von Harald Küng
Von Harald Küng

Die Illwerke-VKW starten das Behördenverfahren für das neue Pumpspeicherkraftwerk am Lünersee. Das Vorhaben stellt eines der größten Infrastrukturprojekte in der Geschichte des Landes dar.

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Es sei in jeglicher Hinsicht ein echtes „Generationenprojekt“, sagte Landeshauptmann Markus Wallner bei der gestrigen Pressekonferenz zum Großprojekt „Lünerseewerk II“, „sowohl was die Mengen, die hier produziert werden können, als auch die Höhe der Investition betrifft“. In wenigen Tagen, am 31. Juli, wird das Projekt zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) eingereicht.

Wallner und Illwerke-Vorstand Gerd Wegeler betonten im Rahmen der Pressekonferenz die immense Bedeutung des Kraftwerks für die Energiezukunft Vorarlbergs und die gesamte europäische Versorgungssicherheit. Das Projekt sei eine Antwort auf die zukünftigen Anforderungen eines von Wind- und Sonnenenergie geprägten Stromnetzes, das flexible Leistung und große Speicherkapazitäten benötigt. Vorarlberg würde das tun, was es schon seit jeher am besten kann – die Kraft des „Bodenschatzes Wassers“ nutzen: „Wir sind ein Land, das mit Wasser gesegnet ist. Und wir können unser Know-how zum richtigen Zeitpunkt einbringen, nämlich Speichertechnologie der Zukunft zur Verfügung stellen. Ohne Speichertechnologie keine erfolgreiche Energiewende.“

Zitat Icon

Das Ländle ist mit Wasser gesegnet. Wir können unser Know-how zum richtigen Zeitpunkt einbringen und Speichertechnologie der Zukunft zur Verfügung stellen.

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP)

Die Leistung eines Atomkraftwerks
Das „Lünerseewerk II“ strotzt nur so von beeindruckenden Zahlen: So soll das Speicherkraftwerk mit drei hochflexiblen Maschinensätzen eine Leistung von 1100 Megawatt im Turbinenbetrieb und 1050 Megawatt im Pumpbetrieb erreichen. Das sind Leistungswerte eines durchschnittlichen modernen AKWs. Die im Lünersee speicherbare Energiemenge von rund 240 Gigawattstunden entspricht der Kapazität von etwa 25 Millionen herkömmlichen Haushaltsspeichern.

Am 31. Juli 2026 wird das Projekt zur UVP eingereicht. Die Projektverantwortlichen gehen von ...
Am 31. Juli 2026 wird das Projekt zur UVP eingereicht. Die Projektverantwortlichen gehen von einem raschen Beschluss aus, da die Bauarbeiten zum größten Teil im Inneren des Berges stattfinden.(Bild: Harald Küng)

Ein zentraler Vorteil ist die Nutzung des bereits bestehenden Sees sowie die Einbindung vorhandener Infrastruktur. Die wesentlichen Anlagenteile wie Druckstollen, Druckschacht, Wasserschloss und Krafthauskaverne befinden sich unterirdisch – rund um den idyllischen Lünersee wird hingegen nur wenig darauf hinweisen, dass im Inneren des Berges ein leistungsstarkes Kraftwerk schlummert.

2,65 Mrd. Investitionsvolumen

2,65 Mrd. Euro beträgt das Investitionsvolumen für das „Lünerseewerk II“. Das Projekt stärkt nicht nur die Energieautonomie, sondern schafft auch Wertschöpfung und Beschäftigung.

Entlastung für die Region während Bauphase
Wenn alles nach Plan verläuft – gerechnet wird mit einem Beschluss Ende 2028 -, soll bereits 2029 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Hauptbaubereiche befinden sich dabei in Bürs sowie vor Brand, wo die Arbeiten mehr oder weniger zeitgleich starten werden. Um die Gemeinden zu entlasten und auch den Tourismus in der Region nicht zu beeinträchtigen, erhält Bürs temporär einen eigenen Autobahnanschluss. Durch diese Maßnahme kann weitestgehend verhindert werden, dass der Baustellenverkehr durch die Siedlungsbereiche führt.

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