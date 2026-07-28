„Lünerseewerk II“: Ein Projekt der Superlative

Entlastung für die Region während Bauphase

Wenn alles nach Plan verläuft – gerechnet wird mit einem Beschluss Ende 2028 -, soll bereits 2029 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Hauptbaubereiche befinden sich dabei in Bürs sowie vor Brand, wo die Arbeiten mehr oder weniger zeitgleich starten werden. Um die Gemeinden zu entlasten und auch den Tourismus in der Region nicht zu beeinträchtigen, erhält Bürs temporär einen eigenen Autobahnanschluss. Durch diese Maßnahme kann weitestgehend verhindert werden, dass der Baustellenverkehr durch die Siedlungsbereiche führt.