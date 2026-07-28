Medjugorje: Mann schändet Marienstatue, legt Feuer

Mann hatte Benzin ausgeschüttet und Feuer gelegt

Der nun festgenommene Pole soll in einer der Kirchen von Medjugorje Benzin ausgeschüttet und damit Feuer gelegt haben. Dieses konnte zügig gelöscht werden. Unter den Graffiti-Botschaften, die der mutmaßliche Täter an der Marienstatue hinterließ, waren in Englisch die Worte „Teufel im Rock“ sowie in polnischer Sprache der Satz „Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan, Jakov, das sind Betrüger, ich habe Beweise“. Die sechs Vornamen trugen die Jugendlichen, die im Jahr 1981 berichtet hatten, in Medjugorje die Muttergottes gesehen zu haben.