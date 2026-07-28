„So gehen noch weniger Männer zum Bundesheer“

Die neue Wehrdienstreform sorgt in der Bevölkerung für gemischte Gefühle. Die Politik will so die Landesverteidigung stärken – aber wie sehen das junge Steirer? Die „Krone“ hat sich am Dienstag umgehört.
„Wahrscheinlich werden künftig sogar weniger zum Bundesheer gehen. Viele, die ich kenne, entscheiden sich nur dafür, weil der Grundwehrdienst bisher kürzer war als der Zivildienst“, sagt Stefan Stockner (19) aus St. Radegund. Mit dieser Einschätzung steht er nicht allein da.
Kilian Hierhold (19) aus Kumberg im Bezirk Graz-Umgebung geht schon bald zum Bundesheer – noch bevor die Reform greift. Auf seine Entscheidung hätte sie aber durchaus Einfluss gehabt: „Wenn die neuen Regeln für mich gegolten hätten, wäre ich zum Zivildienst gegangen. Ich habe mich nur wegen der kürzeren Dauer für das Bundesheer entschieden.“
Ich mache ab Oktober den Zivildienst. Die Reform betrifft mich nicht, aber sie würde meine Entscheidung nicht ändern.
Stefan Stockner
Bild: Stefan Stockner
Wenn ich von der Reform betroffen wäre, würde ich den Zivildienst machen. Ich bin eigentlich nur wegen der kürzeren Zeit beim Bundesheer.
Kilian Hierhold
Bild: Kilian Hierhold
Milizübungen verlängern den Militärdienst
Mit der Reform soll der bisher sechsmonatige Grundwehrdienst um zwei Monate Truppenübungen ergänzt werden. Danach folgen im Abstand von jeweils zwei Jahren drei verpflichtende zehntägige Milizübungen. Insgesamt dauert der Wehrdienst damit künftig genauso lange wie der Zivildienst.
Im Gegenzug sollen Grundwehrdiener künftig 1000 Euro pro Monat erhalten und erstmals auch Urlaubsanspruch bekommen. Darauf hat sich die Bundesregierung am Montag geeinigt. „Ich finde die Verlängerung grundsätzlich nicht schlecht“, sagt Hierhold. „Dann müsste aber auch der Zivildienst entsprechend verlängert werden.“
Dadurch gehen wahrscheinlich noch weniger zum Bundesheer, weshalb vermutlich auch der Zivildienst bald verlängert wird.
Nicolas Pieber
Bild: Fototeam Puntigam / Nicolas Pieber
Ich bin, ehrlich gesagt, froh, dass ich nicht einrücken muss. Sonst wäre ich zum Zivildienst gegangen.
Lukas Knotz
Bild: Fototeam Puntigam / Lukas Knotz
Längerer Zivildienst ist wahrscheinlich
Für Nicolas Pieber (17), Schüler aus Gutenberg, stand ohnehin fest, dass er Zivildienst leisten wird. Auch er glaubt, dass die Reform den gegenteiligen Effekt haben könnte: „Wahrscheinlich werden sich dadurch noch weniger junge Männer für das Bundesheer entscheiden.“ Dass in weiterer Folge auch der Zivildienst verlängert werden könnte, hält er für durchaus denkbar.
Stefan Stockner sieht dabei praktische Probleme: „Gerade in Kindergärten könnte das schwierig werden, weil viele Einrichtungen ja in den Sommermonaten geschlossen haben.“
Lukas Knotz (20) muss diese Entscheidung gar nicht treffen – er ist untauglich. Auch er hätte sich gegen das Bundesheer entschieden: „Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich nicht einrücken muss. Sonst wäre ich zum Zivildienst gegangen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.