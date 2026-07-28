„So gehen noch weniger Männer zum Bundesheer“

Längerer Zivildienst ist wahrscheinlich

Für Nicolas Pieber (17), Schüler aus Gutenberg, stand ohnehin fest, dass er Zivildienst leisten wird. Auch er glaubt, dass die Reform den gegenteiligen Effekt haben könnte: „Wahrscheinlich werden sich dadurch noch weniger junge Männer für das Bundesheer entscheiden.“ Dass in weiterer Folge auch der Zivildienst verlängert werden könnte, hält er für durchaus denkbar.