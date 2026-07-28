„Endlich da!“ Kristoffersen zeigt sein Babyglück

Kristoffersen feierte 34 Weltcupsiege und gewann virmal die Slalom- sowie einmal Riesenslalom-Wertung. Zu seinen größten Erfolgen gehören die Weltmeistertitel im Riesenslalom 2019 in Åre und im Slalom 2023 in Courchevel. Zudem sicherte er sich olympisches Silber im Riesenslalom 2018 in Pyeongchang sowie Bronze im Slalom bei den Winterspielen 2014 in Sotschi.