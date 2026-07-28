„Endlich da!“ Kristoffersen zeigt sein Babyglück

Ski-Star Henrik Kristoffersen ist erneut Vater geworden! Via Instagram verkündet der 32-jährige Norweger, dass Linnea endlich da ist.
„Die kleine Schwester ist endlich hier. Willkommen zu Hause, unser kleines Mädchen“, schreibt Kristoffersen auf Instagram neben eine Fotoserie mit seiner Tochter.
Auf dem ersten sind die kleinen Füßchen von Linnea zu sehen, später auch der stolze Bruder Emil und Henrik mit dem Neugeborenen am Weg nach Hause. Unzähligen Ski-Kollegen gefällt`s!
Kristoffersen feierte 34 Weltcupsiege und gewann virmal die Slalom- sowie einmal Riesenslalom-Wertung. Zu seinen größten Erfolgen gehören die Weltmeistertitel im Riesenslalom 2019 in Åre und im Slalom 2023 in Courchevel. Zudem sicherte er sich olympisches Silber im Riesenslalom 2018 in Pyeongchang sowie Bronze im Slalom bei den Winterspielen 2014 in Sotschi.
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