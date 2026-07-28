Diktatoren-Tochter Fujimori regiert jetzt Peru

Ihr Vater, Alberto Fujimori, wurde von seinen Anhängern dafür gefeiert, dass er die linken Rebellen besiegte und die Wirtschaft stabilisierte. Dabei griff er jedoch zu antidemokratischen und brutalen Mitteln. Er löste mit Unterstützung des Militärs den Kongress auf, setzte die Verfassung außer Kraft und entließ Richter, um die alleinige Macht zu erlangen. Nach seiner Flucht im Jahr 2000 wurde er wegen Menschenrechtsverletzungen und Korruption verurteilt. Er starb 2024 – zwei Jahre nach seiner Freilassung.