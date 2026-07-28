Terror in Berlin: Parallelen zu Wien-Attentäter

Die Parallelen zwischen Kujtim F., der im November 2020 einen Terroranschlag in der Wiener Innenstadt verübte, und dem Berliner Attentäter Abdul B. sind frappierend. Beide scheiterten bei ihren Versuchen, nach Syrien auszureisen. Beide verbüßten Haftstrafen, aus denen sie vorzeitig entlassen wurden, und beide spielten den Behörden eine Abkehr vom IS durch die Deradikalisierungsprogramme vor. Eine weitere Parallele ist das Bekennervideo, das am Handy von Abdul B. gefunden wurde.