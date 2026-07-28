Eichhörnchen stiehlt Baseball-Profis die Show

Was für eine kuriose Szene bei einem Baseballspiel in den USA: Ein Eichhörnchen verirrte sich auf das Spielfeld und ließ sich auch nicht so schnell vertreiben. Den Fans gefiel’s.
Fast ein ganzes Inning lang während der Partie zwischen Detroit Tigers und Baltimore Orioles sorgte das Tierchen für Aufregung. An die 20 Ordner versuchten, den renitenten Nager einzufangen – lange Zeit ohne Erfolg.
Hier sehen Sie die lustigen Szenen:
Ob Handtuch oder Baseballhandschuh: Das Eichhörnchen ließ sich von allen möglichen Einfangmethoden nicht so schnell vertreiben. Am Ende klappte es dann doch – und die Zuschauer feierten das putzige Tierchen fast schon intensiver als das Spiel.
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