Siegesserie von Miedler endet schon zum Auftakt

Die Siegesserie des Tennis-Doppels Lucas Miedler/Marc Polmans ist am Dienstag in Washington in Runde eins zu Ende gegangen.
Der Niederösterreicher und der Australier hatten zuletzt die Titel in Gstaad und Kitzbühel geholt, ihre erste gemeinsame Niederlage gab es nun mit 6:7(7), 6:7(6) gegen das Nummer-4-Duo Guido Andreozzi/Manuel Guinard (ARG/FRA). Schon am Montag hatte Miedlers Tiroler Standardpartner Alexander Erler bei seinem Comeback mit Robert Cash (USA) verloren.
Ein Auftakt-Out im Doppel beim Washingtoner Frauen-Turnier ereilte zudem Anastasia Potapova an der Seite der US-Amerikanerin Sofia Kenin.
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