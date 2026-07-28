Siegesserie von Miedler endet schon zum Auftakt

Der Niederösterreicher und der Australier hatten zuletzt die Titel in Gstaad und Kitzbühel geholt, ihre erste gemeinsame Niederlage gab es nun mit 6:7(7), 6:7(6) gegen das Nummer-4-Duo Guido Andreozzi/Manuel Guinard (ARG/FRA). Schon am Montag hatte Miedlers Tiroler Standardpartner Alexander Erler bei seinem Comeback mit Robert Cash (USA) verloren.