Netanyahu wollte „Freund“ vom Krieg überzeugen

Angesprochen auf Berichte, dass Netanyahu bei seinem Treffen mit ihm über Aktivitäten rund um eine mutmaßliche Atomeinrichtung im Iran sprechen wolle, die als „Pickaxe Mountain“ bekannt ist, sagte Trump: „Nun, ich brauche Bibi nicht, um mir das zu sagen. Bibi erzählt mir das, weil er möchte, dass ich weiterhin involviert bleibe.“ Medienberichten zufolge könnte Netanyahu Trump um die Zustimmung zu neuen Angriffen Israels im Iran bitten.