Warum Durchmarsch für Wacker nicht wichtig ist

„Krone“: Herr Grether, Los Angeles hat im Mai 99 Prozent der „Schwarz-Grün Sport GmbH“ übernommen. Was bedeutet das für den FC Wacker?

Grether: Mit dem Aufstieg in die 2. Liga muss man alleine aus Lizenzgründen eine Ausgliederung durchführen, die vor allem der weiteren Professionalisierung des Profi-Bereichs dient. Die Arbeit wird sich jetzt aber nicht grundsätzlich von den vergangenen drei Jahren unterscheiden.