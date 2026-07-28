Warum Durchmarsch für Wacker nicht wichtig ist

Der FC Wacker Innsbruck gehört zum Netzwerk von Los Angeles FC. Dank der Hilfe aus Kalifornien schaffte der Klub nach fünf Jahren das Comeback im Profi-Fußball. Die „Krone“ sprach vor dem 2.-Liga-Start am Freitag mit dem Geschäftsführer International von LAFC Lukas Grether über die Zusammenarbeit.
„Krone“: Herr Grether, Los Angeles hat im Mai 99 Prozent der „Schwarz-Grün Sport GmbH“ übernommen. Was bedeutet das für den FC Wacker?
Grether: Mit dem Aufstieg in die 2. Liga muss man alleine aus Lizenzgründen eine Ausgliederung durchführen, die vor allem der weiteren Professionalisierung des Profi-Bereichs dient. Die Arbeit wird sich jetzt aber nicht grundsätzlich von den vergangenen drei Jahren unterscheiden.
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