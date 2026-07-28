Ein Jahr Beziehung: Madison Beer hat sich verlobt!

Diese Bilder brauchen wohl nicht viele Worte: Madison Beer und Justin Herbert haben sich verlobt! In einem süßen Instagram-Posting teilte die Sängerin den Moment mit ihren Followern.
„Lernt meinen Verlobten kennen“ schrieb Madison Beer zu einer Reihe von Fotos von dem Heiratsantrag. Darauf zu sehen ist NFL-Spieler Justin Herbert, wie er vor Beer aufs Knie geht – und die Sängerin hat Ja gesagt!
Romantische Kulisse
Die Bilder zeigen die Sängerin in einem weißen Outfit, während Herbert für den Moment auf eine schwarze Hose und ein lockeres weißes Shirt setzte. Die Verlobung fand in einer traumhaften Kulisse statt: Auf den Fotos sieht man das Paar vor Bergen und grünen Wiesen.
Seit rund einem Jahr zusammen
Justin und Madison lernten sich vor rund einem Jahr kennen. Erste Gerüchte über eine Romanze entstanden, als er im August 2025 am Set eines ihrer Musikvideos gesichtet wurde. Später spielte er darin sogar selbst mit. Ihr offizielles Debüt als Paar feierten die beiden schließlich bei einem Spiel der Los Angeles Chargers, wo sie gemeinsam auf der Seitenlinie zu sehen waren.
Süße Geburtstagsbotschaft
Im März dieses Jahres widmete Madison ihrem damaligen Freund zu seinem Geburtstag eine rührende Botschaft auf Instagram: „Ich bin so glücklich, an deiner Seite zu sein. Du bist mein Traum, der wahr wird.“
Beers Mutter fand rührende Worte
Ihre Fans freuen sich über die frohe Botschaft. In den Kommentaren unter dem Posting sammeln sich zahlreiche Glückwünsche. Auch einige Promis und sogar Madisons Mutter mischten sich darunter. Sie schrieb: „Träume werden wirklich wahr … Herzlichen Glückwunsch an das unglaublichste, harmonischste und füreinander bestimmte Paar, das ich je gesehen habe.“
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