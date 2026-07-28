Ein Jahr Beziehung: Madison Beer hat sich verlobt!

Seit rund einem Jahr zusammen

Justin und Madison lernten sich vor rund einem Jahr kennen. Erste Gerüchte über eine Romanze entstanden, als er im August 2025 am Set eines ihrer Musikvideos gesichtet wurde. Später spielte er darin sogar selbst mit. Ihr offizielles Debüt als Paar feierten die beiden schließlich bei einem Spiel der Los Angeles Chargers, wo sie gemeinsam auf der Seitenlinie zu sehen waren.