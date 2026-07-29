Seien Sie hautnah beim Football Gameday dabei

Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält zwei Eintrittskarten, zwei exklusive Sideline-Pässe sowie ein ganz besonderes Highlight: ein von der gesamten Mannschaft signiertes Vienna Vikings Jersey, das nach dem Spiel persönlich von Spielern des Teams überreicht wird. Mit den Sideline-Pässen bist du dort, wo sonst nur Spieler, Coaches und Offizielle stehen. Noch vor dem Kickoff um 18:00 Uhr kannst du das Warm-up der Vienna Vikings direkt vom Spielfeldrand aus verfolgen und die besondere Atmosphäre unmittelbar vor Spielbeginn hautnah erleben.