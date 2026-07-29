Seien Sie hautnah beim Football Gameday dabei

American Football aus nächster Nähe erleben? Gemeinsam mit den Vienna Vikings verlost die Kronen Zeitung ein einmaliges Premium-Paket für den Salute to Service Gameday am Freitag, 8. August 2026, im Wiener Sport-Club Stadion.
Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält zwei Eintrittskarten, zwei exklusive Sideline-Pässe sowie ein ganz besonderes Highlight: ein von der gesamten Mannschaft signiertes Vienna Vikings Jersey, das nach dem Spiel persönlich von Spielern des Teams überreicht wird. Mit den Sideline-Pässen bist du dort, wo sonst nur Spieler, Coaches und Offizielle stehen. Noch vor dem Kickoff um 18:00 Uhr kannst du das Warm-up der Vienna Vikings direkt vom Spielfeldrand aus verfolgen und die besondere Atmosphäre unmittelbar vor Spielbeginn hautnah erleben.
Jetzt mitmachen und mit etwas Glück dieses einzigartige Football-Erlebnis gewinnen!
Sportlich wartet ebenfalls ein echtes Highlight: Die Vienna Vikings empfangen die Wroclaw Panthers zu einem richtungsweisenden Duell auf der Zielgerade der aktuellen Saison. Gleichzeitig steht der Spieltag ganz im Zeichen des Salute to Service Gamedays, der gemeinsam mit dem Österreichischen Bundesheer veranstaltet wird und zahlreiche Attraktionen für die ganze Familie bietet.
Zusätzlich haben wir für alle Abonnenten des Sport-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.