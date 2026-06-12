Illegale Online-Casinos: Streit um „Cooling off“

Die Verhandlungen zum neuen Glücksspielgesetz gehen ins Finale. Einig ist man sich bei der Entscheidung, den Markt zu öffnen – drei große Punkte sind aber noch offen. Stand jetzt dürften Anbieter, die bisher ohne Lizenz tätig waren, sofort auf den Markt. Das stößt auf Widerstand bei Admiral und Casinos ...