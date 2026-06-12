Illegale Online-Casinos: Streit um „Cooling off“

Die Verhandlungen zum neuen Glücksspielgesetz gehen ins Finale. Einig ist man sich bei der Entscheidung, den Markt zu öffnen – drei große Punkte sind aber noch offen. Stand jetzt dürften Anbieter, die bisher ohne Lizenz tätig waren, sofort auf den Markt. Das stößt auf Widerstand bei Admiral und Casinos ...
Das Online-Glücksspiel steht vor einer großen Öffnung, das ist soweit klar. Doch die Frage ist das „Wie“. Laut aktuellem Entwurf sollen jene Online-Anbieter, die bisher ohne Lizenz in Österreich tätig waren, sofort ohne Abkühlphase eine Lizenz bekommen.
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