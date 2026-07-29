Wie eine Stadt jetzt bei Wasserzählern „austickt“

Bürger ärgern Mehrkosten

In Teilen der Bevölkerung rumort es: Hätte man nicht früher handeln können? Warum hat man jahrelang übersehen, dass fast keine Zähler getauscht wurden? Dazu gesellt sich Unmut über die Mehrkosten. Denn eigentlich wäre der Tausch aus dem laufenden Budget zu finanzieren. Wäre – denn in der letzten Sitzung musste der Gemeinderat die zusätzlichen in Höhe von 53.000 Euro genehmigen.