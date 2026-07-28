Das ist Verhounigs Nachfolger bei den Jungbullen

Vor sieben Jahren wechselte er von der Sturm Jugend in die Akademie von Red Bull nach Salzburg. Der Rechtsverteidiger entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil von Bullen-Kooperationsklub Liefering. 35 Pflichtspiele in der 2. Liga hat der Steirer in seiner Vita stehen. Dazu lief der 20-Jährige achtmal in der Youth League, in der die Jungbullen nach einem Jahr Pause wieder vertreten sind, auf. In beiden Bewerben gelang ihm bislang jeweils ein Treffer.