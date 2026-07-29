Nächster NEOS-Rücktritt: Das sind die Hintergründe

Immer klarer wird mittlerweile, warum sich der Dirigent so still und heimlich aus der Politik verabschiedet hat. Nur wenige Tage vor der Gemeinderatswahl war im „Standard“ ein Artikel erschienen, in dem sich vier NEOS-Mitglieder überaus kritisch über den Grazer Spitzenkandidaten geäußert hatten. „Dass dieser Angriff quasi von innen kam, hat ihn tief getroffen“, erzählt ein Insider. Dazu kam das schlechte Abschneiden am 28. Juni: Pointner hatte sogar mit einem Stadtratsposten kokettiert, mit einem Minus hatte niemand gerechnet.