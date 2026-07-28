Belegschaft zwischen Wut, Frustration und Hoffnung

„Investor muss sehen, dass hier eine Mannschaft ihr Handwerk versteht“

Dahinter steckt aber mehr als Pflichterfüllung. Jeder Auftrag, der termingerecht das Werk verlässt, könne die Chancen erhöhen, einen neuen Eigentümer für den Standort zu finden. „Wir müssen jetzt zusammenhalten und weiter Leistung bringen. Ein Investor muss sehen, dass hier eine Mannschaft arbeitet, die ihr Handwerk versteht.“ Diese Hoffnung sei derzeit größer als jene auf den Sozialplan. Zwar wurde ein Auffangnetz mit Arbeitsstiftung und finanziellen Leistungen vorbereitet, sollte kein Käufer gefunden werden.