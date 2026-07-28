Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Lenzing-Aus!

Belegschaft zwischen Wut, Frustration und Hoffnung

Burgenland
28.07.2026 19:00
Am Standort Heiligenkreuz läuft die Produktion bis Ende 2026. Parallel dazu wird ein Investor ...
Am Standort Heiligenkreuz läuft die Produktion bis Ende 2026. Parallel dazu wird ein Investor gesucht. Betriebsrat Philipp Perl fordert mehr Transparenz gegenüber der Belegschaft.(Bild: Krone KREATIV/Christian Schulter, Privat)
Porträt von Carina Fenz
Porträt von Philipp Wagner
Porträt von Christoph Miehl
Von Carina Fenz , Philipp Wagner und Christoph Miehl

Nach der Hiobsbotschaft aus der Konzernzentrale in Lenzing (OÖ) ist die Stimmung im Werk Heiligenkreuz im Burgenland „unter dem Hund“. Die Beschäftigten hoffen nun, dass ein Investor den Standort und möglichst viele Jobs rettet. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) kann sich auch eine Beteiligung des Landes vorstellen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Schock sitzt tief. Einen Tag nach der Ankündigung des Lenzing-Konzerns herrschen im Werk Heiligenkreuz Frustration und Ungewissheit. Besonders bitter: Die Beschäftigten erfuhren vom geplanten Rückzug des Unternehmens zunächst aus den Medien. Erst wenige Stunden später trat Geschäftsführer Bernd Zauner vor die Belegschaft und informierte über die Entscheidung sowie die nächsten Schritte.

Für manche Familien steht alles auf dem Spiel
„Die Stimmung ist unter dem Hund“, sagt Arbeiterbetriebsrat Philipp Perl im Gespräch mit der „Krone“. „Dass wir das zuerst aus den Medien erfahren mussten, ist ein Armutszeugnis. So etwas darf nicht passieren.“ Rund 320 Mitarbeiter bangen nun um ihre Zukunft. Viele arbeiten seit Jahrzehnten im Werk, manche Familien beziehen sogar doppelt ihr Einkommen aus dem Betrieb.

Zitat Icon

Gerade im Südburgenland geht man nicht auf die andere Straßenseite und verdient das gleiche Geld. Hier muss man froh sein, einen Arbeitsplatz zu haben.

Betriebsrat Philipp Perl

„Gerade im Südburgenland geht man nicht einfach auf die andere Straßenseite und verdient das gleiche Geld. Hier muss man froh sein, überhaupt einen Arbeitsplatz zu finden“, sagt Perl. Zwischen Schock und Frust gehe es für viele um ihre berufliche Existenz. Trotz allem steht die Produktion nicht still. Die Anlagen laufen weiter, Aufträge werden abgearbeitet. „Der heutige Tag ist wie der gestrige“, sagt Perl.

„Investor muss sehen, dass hier eine Mannschaft ihr Handwerk versteht“
Dahinter steckt aber mehr als Pflichterfüllung. Jeder Auftrag, der termingerecht das Werk verlässt, könne die Chancen erhöhen, einen neuen Eigentümer für den Standort zu finden. „Wir müssen jetzt zusammenhalten und weiter Leistung bringen. Ein Investor muss sehen, dass hier eine Mannschaft arbeitet, die ihr Handwerk versteht.“ Diese Hoffnung sei derzeit größer als jene auf den Sozialplan. Zwar wurde ein Auffangnetz mit Arbeitsstiftung und finanziellen Leistungen vorbereitet, sollte kein Käufer gefunden werden.

Arbeitsstiftung wäre nur Plan B
„Das ist aber nur der Plan B“, betont Perl. „Unser Ziel ist ganz klar, dass der Standort erhalten bleibt.“ Von der Konzernführung erwartet sich der Betriebsrat nun vor allem eines: Transparenz. „Die schwerste Entscheidung ist gefallen. Jetzt müssen die Mitarbeiter laufend informiert werden. Viele Fragen sind offen. Sobald es Antworten gibt, müssen sie auf den Tisch.“ 

Lesen Sie auch:
Das Hauptwerk des Faserherstellers Lenzing in der gleichnamigen Gemeinde in OÖ.
2000 Jobs fallen weg
Konkurrenz aus Asien: Lenzing symbolisiert Krise
28.07.2026
Faserhersteller kürzt
Lenzing baut 2000 Jobs ab – Aktienkurs bricht ein
28.07.2026
Bis Ende 2027
Lenzing streicht viele Stellen, verkauft Standort
27.07.2026

Doskozil: „Erhalt des Werks und der Jobs hat höchste Priorität“
Springt jetzt das Land ein, um das Werk in Heiligenkreuz und Hunderte Jobs zu retten? Vorrang habe die Suche nach einem Investor oder strategischen Partner, der den Betrieb langfristig weiterführt, teilt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit. Gleichzeitig schließt er eine Beteiligung des Landes nicht aus. „Wir werden alle Optionen prüfen.“

Der Erhalt des Werks und der Arbeitsplätze habe höchste Priorität. Das Ziel sei, bis Jahresende eine tragfähige Lösung zu finden. Der Standort verfüge über hochqualifizierte Mitarbeiter und moderne Anlagen. Zuletzt sei eine neue, vielversprechende Produktlinie etabliert worden. „Ich kann mir durchaus vorstellen, den Standort weiterzuentwickeln – etwa durch zusätzliche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten oder neue Geschäftsfelder“, so Doskozil. Schon bei Sanochemia sprang das Land ein, sicherte 200 Jobs.

Zitat Icon

Ich kann mir durchaus vorstellen, den Standort weiterzuentwickeln – etwa durch zusätzliche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten oder neue Geschäftsfelder.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ)

Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

Kritik von der FPÖ, Unterstützung von der AK
Die Freiheitlichen üben Kritik an möglichen Übernahmeplänen. Doskozil werde erklären müssen, welche Produkte dort zu konkurrenzfähigen Preisen erzeugt werden sollen und was das Land meine besser zu können als ein international tätiger Konzern, meint hingegen FPÖ-Chef Alexander Petschnig.

Unterstützung kommt indes von der Arbeiterkammer sowie den Gewerkschaften PRO-GE und GPA. AK-Präsident Gerhard Michalitsch spricht von einem „Schlag ins Gesicht“ für die Beschäftigten und die Werksleitung. Nach Jahren voller Krisen und großer Anstrengungen sei es besonders bitter, dass der Standort nun aufgegeben werde. Gemeinsam mit den Betriebsräten wolle man nun alles daran setzen, einen Investor für Heiligenkreuz zu finden. Sollte das scheitern, werde man um die bestmöglichen Bedingungen für die Belegschaft kämpfen.

IV und WKO sehen „Alarmsignal“
Bei der Industriellenvereinigung hofft man ebenfalls, dass sich ein Investor für den Standort Heiligenkreuz findet. Die kurzfristige Unterstützung des Landes sei zu begrüßen. „Ziel muss es allerdings sein, einen zukunftsträchtigen Neustart unter privater Führung zu sichern“, sagt Matthias Unger, Vizepräsident der IV Burgenland. Lenzing sei ein „Alarmsignal“, es brauche eine Standortattraktivierung, betont IV-Präsident Christian Strasser. Ähnlich Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth: „Wenn selbst ein internationaler Vorzeigebetrieb seinen burgenländischen Standort schließt, muss das für Politik und Wirtschaft Anlass sein, den Standort kritisch zu hinterfragen.“ Das Burgenland müsse wieder wettbewerbsfähiger werden. Der Standort brauche geringere Energiekosten, weniger Bürokratie und leistbare Betriebsflächen.

Mit EU-Förderung ins Land geholt
Das Lyocell-Werk sorgte immer wieder für heiße politische Debatten

Schon die Ansiedelung der Produktionsanlage in Heiligenkreuz verlief nicht konfliktfrei. So gab es im Vorfeld der Entscheidung im Jahr 1995 ein heftiges Tauziehen zwischen Oberösterreich und dem Burgenland. Die Belegschaft am Hauptsitz in Lenzing protestierte heftig gegen den neuen Standort.

Das Burgenland hatte die besseren Karten, da es durch den kurz davor erfolgten EU-Beitritt Österreichs zum Ziel-1-Gebiete wurde. Dadurch konnte dem Unternehmen eine deutlich höhere Unterstützung für das Projekt in Aussicht gestellt werden. Im Mai 1995 fiel schließlich die Entscheidung für Heiligenkreuz. Die offizielle Eröffnung erfolgte im Oktober 1997.

Die Eröffnung des Lyocell-Werks im Oktober 1995 mit hoher politischer Prominenz.
Die Eröffnung des Lyocell-Werks im Oktober 1995 mit hoher politischer Prominenz.(Bild: APA/GEPA)

Doch auch im Burgenland gab es Kritik an der Ansiedelung des Leitbetriebes, die vom damaligen Landeshauptmann Karl Stix (SPÖ) und Vize Gerhard Jellasitz (ÖVP) vorangetrieben wurde. Vor allem die Freiheitlichen thematisierten immer wieder die hohen Förderungen.

Doch der Absatz der Lyocell-Faser entwickelte sich mit der Zeit immer besser. Die Produktion wurde mehrfach erweitert und die politische Kritik verstummte. Zuletzt sorgten aber hohe Energiepreise für Schwierigkeiten, und es musste zwischenzeitlich Kurzarbeit angemeldet werden. Nun droht der Faser-Produktion nach rund 30 Jahren das endgültige Aus. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
28.07.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
18° / 30°
Symbol heiter
Güssing
14° / 30°
Symbol heiter
Mattersburg
15° / 31°
Symbol heiter
Neusiedl am See
17° / 30°
Symbol heiter
Oberpullendorf
14° / 29°
Symbol wolkig

krone.tv

Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
183.994 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
152.507 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Tirol
Türkische Käufer reagieren auf Moschee-Gerüchte
123.470 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Gasthaus Schanz am Ortsrand von Ebbs blickt auf eine rund 240-jährige Geschichte zurück.
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
839 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Innenpolitik
Fauler Kompromiss bei der Wehrpflicht
751 mal kommentiert
Der sechsmonatige Grundwehrdienst wird um verpflichtende Milizübungen im Ausmaß von drei Monaten ...
Österreich
Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt
729 mal kommentiert
In den getesteten Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt ...
Mehr Burgenland
Prozess in Eisenstadt
Ausgebüxter Hund sorgt für Verwirrung bei Campern
Royals überrascht
Buckingham-Palast birgt rot-weiß-rote Weinrarität
Genussvolle Festspiele
Von Haydn zu Mozart: Jedermann trinkt Esterházy
Belasteter Schotter
Asbest: Ausflugsziele stehen jetzt im Fokus
Sport Tv Logo
„Noch nie erlebt“
Nach 50 Jahren geht die Leitha wieder über
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf