Konkurrenz aus Asien: Lenzing symbolisiert Krise

Schon das dritte Sparprogramm

Gleichzeitig verkleinert sich die Lenzing insgesamt. Nach den geplanten Werksverkäufen bleiben von aktuell neun Standorten noch sechs übrig. An der Kostenschraube dreht man mit einem 120 Millionen Euro schweren Sparprogramm – es ist bereits das dritte seit 2022. Seit damals schreibt der Faserhersteller durchgehend Verluste. Im Vorjahr lag das Minus bei 135 Millionen Euro. Diese Krise macht sich längst auch an der Börse bemerkbar: Die Aktie hat seit 2022 mehr als drei Viertel ihres Werts verloren. Allein am Dienstagvormittag stürzte der Kurs zeitweise um 17 Prozent ab.