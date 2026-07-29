So wollten dreiste Einbrecher Stadtkassa knacken

Man stellt sich unweigerlich eine Mischung aus „Ocean‘s Eleven“ und „Haus des Geldes“ vor: monatelange Planung, ausgeklügelte Fluchtwege, perfekt abgestimmte Rollen. Und am Ende? Alarm ausgelöst, keine Beute. Vielleicht war der größte Fehler der Einbrecher gar nicht der ausgelöste Alarm – sondern, dass sie sich vor dem Coup nicht mit dem Budget beschäftigt haben. Dann hätten sie gewusst: In Linz gilt aktuell eher einzahlen als ausräumen.