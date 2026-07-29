HIN & WEG mit der Waldviertelbahn

Gewinnen Sie mit der „Krone“ 1x2 Tickets im Wert von je € 195,-- für ein unvergessliches Erlebnis, das bleibt - Genuss, Nostalgie und Kultur in perfekter Harmonie kann man bei einer Fahrt mit der historischen Waldviertelbahn erleben!
Der Dampfzug bringt Sie von Gmünd nach Litschau. Es ist eine Reise, die schon beim Einsteigen entschleunigt. In den liebevoll restaurierten Waggons entfaltet sich ein Gefühl von Zeitlosigkeit, während die atemberaubende Landschaft des nördlichen Waldviertels gemächlich vorbeizieht.
Das erwartet Sie
In Litschau angekommen, können Sie bei einem abenteuerlichen Audio-Spaziergang entlang der Herrensee-Promenade viel Wissenswertes aus der Region erfahren. Ihr Spaziergang endet im MOMENT, der Event-Location im Theater- und Feriendorf Königsleitn, wo Sie der Chef de Cuisine Victoria Kuben (vom Dorfwirt Litschau) mit einem mehrgängigen Menü mit Weinbegleitung verwöhnen wird. Künstlerisch begleitet wird der Abend vom Erfinder der Festivals Litschau, Zeno Stanek. Erleben Sie Theatrales und Musikalisches vom preisgekrönten Theater-Ensemble kollekTief und den herausragenden österreichischen Musikern Ernst Molden und Marie-Therese Stickler.
Ihr Gewinnticket berechtigt Sie das gesamte Wochenende über zur Nutzung der Planzüge der Waldviertelbahn. Wer möchte, kann die Rückfahrt nach Gmünd entspannt auf Samstag oder Sonntag verlegen. Übernachtungsmöglichkeiten bietet das Theater- und Feriendorf Königsleitn oder die Destination Waldviertel.
Freitag, 21. August 2026, 17:00 Uhr: Abfahrt in Gmünd mit der historischen Dampflok
Ca. 18 Uhr: Ankunft in Litschau und begleitender Spaziergang zum MOMENT
18.30 bis 21.30 Uhr: Kulinarik & Kunst im MOMENT
Ca. 22. Uhr: Rückfahrt im Nostalgiezug nach Gmünd
Ca. 23.00 Uhr: Ankunft in Gmünd
Mitmachen und gewinnen
Sie haben nun die Chance, eine Fahrt von Gmünd – Litschau im historischen Dampfzug zu gewinnen! In diesem Paket inkludiert ist hierbei folgendes
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 11. August aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Niederösterreich Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.