Hörte Kameraden ab: Feuerwehrmann gefeuert!

Wie weit geht bei Freiwilligen die Treue- und Kameradschaftspflicht? Und wo sind deren Grenzen? Nach dem Rausschmiss eines Kärntners bei einer Feuerwehr musste sich das Gericht damit beschäftigen – mit erstaunlichen Erkenntnissen auch zu Lauschangriffen und Abhöraffären, wie sie auch die Innenpolitik beschäftigen!
Nicht erst durch die NEOS-Affäre um Veit Dengler oder die peinlichen Protokolle von Wiens Wirtschaftskammer-Boss Walter Ruck sind heimliche Handy-Aufzeichnungen von internen Treffen ein heikles Thema. In Kärnten beschäftigte schon länger ein „Audio-Skandal“ unter Einsatzkräften die Justiz.
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