Hörte Kameraden ab: Feuerwehrmann gefeuert!

Wie weit geht bei Freiwilligen die Treue- und Kameradschaftspflicht? Und wo sind deren Grenzen? Nach dem Rausschmiss eines Kärntners bei einer Feuerwehr musste sich das Gericht damit beschäftigen – mit erstaunlichen Erkenntnissen auch zu Lauschangriffen und Abhöraffären, wie sie auch die Innenpolitik beschäftigen!