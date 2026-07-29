Die Kinder der Willkommenskultur

Heute ist nicht mehr die irreguläre Migration das Hauptproblem, sondern deren Folgen in der nächsten Generation. Viele Kinder der Willkommenskultur haben einfach keinen Bock auf Anpassung – die Lehrkräfte in den Schulen wissen ein trauriges Lied zu singen. Viele Jugendliche bringen die Messerkultur ihrer alten Heimat, die sie oft gar nicht kennen, in die Schulhöfe.