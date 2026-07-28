Arbeitskräfte wollen nach „Lebensphasen“ arbeiten

„Es geht um Flexibilität je nach Lebenssituation (...). Da gibt es viele Angebote, die ich als Unternehmen schon bieten kann, um eine Familienphase zu supporten, um eine berufliche Neuorientierung zu supporten, aber auch den Berufseinstieg prinzipiell, auch diesen Übergang in die Pension“, sagt Landsteiner, die bei PwC für den Bereich Workforce Transformation zuständig ist. Bei lebensphasenorientierten Modellen werden planbare Spielräume für die Beschäftigten geschaffen, die zum Beispiel für die Pflege von Angehörigen oder für Weiterbildungen genutzt werden können. Konkrete Beispiele sind flexible Start- und Endzeiten, Eltern- und Altersteilzeit sowie Homeoffice.