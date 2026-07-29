Langsam schaltet der Sommer einen Gang höher

Nach den zuletzt noch vergleichsweise erfrischenden Morgenstunden übernimmt nun ein kräftiges Hoch das Kommando. Es sorgt im ganzen Land für reichlich Sonnenschein und schiebt die Temperaturen Stunde für Stunde weiter nach oben. Bereits am Mittwoch wird der Startschuss für die neue Hitzewelle gegeben – mit Höchstwerten zwischen 29 und 36 Grad. Vor allem im Osten und in den Ballungsräumen wird die Luft drückend heiß.