Langsam schaltet der Sommer einen Gang höher

Wer die angenehm kühlen Nächte zuletzt nicht zum Lüften genutzt hat, dürfte diese Entscheidung schon bald bereuen. Denn mit dem Mittwoch schlägt der Sommer – wie bereits angekündigt – ein neues Kapitel auf: Die nächste Hitzewelle rollt über Österreich und bringt vielerorts Temperaturen, die selbst Sonnenanbeter ins Schwitzen bringen.
Nach den zuletzt noch vergleichsweise erfrischenden Morgenstunden übernimmt nun ein kräftiges Hoch das Kommando. Es sorgt im ganzen Land für reichlich Sonnenschein und schiebt die Temperaturen Stunde für Stunde weiter nach oben. Bereits am Mittwoch wird der Startschuss für die neue Hitzewelle gegeben – mit Höchstwerten zwischen 29 und 36 Grad. Vor allem im Osten und in den Ballungsräumen wird die Luft drückend heiß.
Doch ganz ohne Überraschungen bleibt der Tag nicht: Während vielerorts die Sonne ungestört vom Himmel lacht, wachsen am Nachmittag über den Alpengipfeln erste Quellwolken in die Höhe. Zwischen dem Arlberg und dem Mostviertel steigt dadurch das Risiko für einzelne Schauer und Gewitter. Diese bringen zwar punktuell eine kurze Abkühlung, ändern an der allgemeinen Hitzelage jedoch kaum etwas.
Auch der Start in den Tag fällt bereits deutlich milder aus. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 12 und 21 Grad – vielerorts wird die Nacht also schon spürbar wärmer als zuletzt. Ein Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Tagen folgt.
Warmluft treibt Thermometer auf 38 Grad
Denn der Donnerstag legt noch einmal kräftig nach. Subtropische Warmluft strömt aus Südwesteuropa nach Österreich und treibt das Thermometer auf bis zu 38 Grad. Zwar können sich über den Bergen sowie in Teilen der Steiermark und entlang des Alpennordrandes vereinzelt Gewitter entwickeln, ansonsten dominiert aber erneut strahlender Sonnenschein.
Auch für jene, die den Sommer ohnehin schon lieben, beginnt jetzt die wohl heißeste Phase des Jahres. Es gilt: Viel trinken, direkte Mittagssonne meiden und die wenigen kühlen Morgenstunden genießen – denn der Hochsommer zeigt erneut seine ganze Kraft.
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