Protokoll des Versagens bei Straftäter-Abschiebung

Ein illegal in Österreich aufhältiger Algerier bekämpft seine Schubhaft beim Bundesverwaltungsgericht. Das Gericht weist die Beschwerde ab. Detailliert ist in dem 17-seitigen Dokument die Historie des Mannes aufgelistet, der angab, zu Jahresbeginn 2024 über die grüne Grenze von Ungarn nach Österreich gekommen zu sein: „Konsequentes Anschieben“ von Straftätern in der Praxis.