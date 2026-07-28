Protokoll des Versagens bei Straftäter-Abschiebung

Die Bundesregierung verspricht rigorose Abschiebung von Straftätern. Wie schleppend die Umsetzung erfolgt, zeigt der Fall eines Algeriers, der im April 2024 erstmals in Österreich straffällig wurde. Ein aktuelles Urteil des Bundesverwaltungsgerichts offenbart ein Protokoll des Versagens in der Abschiebepraxis. Wird er am Donnerstag ins Flugzeug steigen?
Ein illegal in Österreich aufhältiger Algerier bekämpft seine Schubhaft beim Bundesverwaltungsgericht. Das Gericht weist die Beschwerde ab. Detailliert ist in dem 17-seitigen Dokument die Historie des Mannes aufgelistet, der angab, zu Jahresbeginn 2024 über die grüne Grenze von Ungarn nach Österreich gekommen zu sein: „Konsequentes Anschieben“ von Straftätern in der Praxis.
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