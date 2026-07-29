Harter Stundenplan für Intensivtäter in Auszeit-WG

In der erst kürzlich eröffneten Auszeit-WG in Wien herrscht ein striktes Programm. Bewegung soll die unmündigen Intensivtäter, die dort unterkommen, „auspowern“, heißt es.
Seit knapp zwei Wochen verweilt – wie berichtet – ein Kind in der für unmündige Intensivtäter eingerichteten Auszeit-WG in Simmering. Der 13-Jährige, der eine Vielzahl an Taten begangen hat und wegen seines Alters nicht strafrechtlich belangt werden kann, folgt dort einem strengen Tagesplan.
Er steht zu einer fixen Uhrzeit auf und hilft selbst beim Frühstückzubereiten mit, erfährt die „Krone“ auf Anfrage bei der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11). Dann folgt Bewegung. „Die Kinder werden richtig ausgepowert“, erklärt eine Sprecherin. Der Kick, den sich der Bursch sonst durch das Begehen von Delikten holt, soll mit dem Sport ausgeglichen werden.
Am Programm stehen Ballspiele oder Hindernisparcours. Auch in den Menüplan werde das Kind aktiv eingebunden – sowohl bei der Ideenfindung als auch beim Kochen selbst. Natürlich stehen auch therapeutisches Angebot und Freizeit auf dem Programm. Dafür stehe dem Burschen auch eine Playstation und ein Fernseher zur Verfügung.
Beides dürfe er nur eingeschränkt verwenden. Ab Herbst geht auch für ihn die Schule wieder los. Vorerst werde er in der WG unterrichtet. Derzeit nehme der 13-Jährige das Angebot gut an. In Kürze soll deshalb auch ein zweites Kind folgen. Hier laufen die Vorbereitungen bereits.
Kritik aus Simmering
Neuerliche Kritik äußerte einstweilen Simmerings Bezirksvorsteher Thomas Steinhart (SPÖ). Er wirft der Stadt vor, ihn zu wenig über die Vorhaben informiert zu haben. „Wir wollten vor der Eröffnung einen Blick in die Räumlichkeiten und auf die Sicherheitsvorkehrungen werfen. Beides ist bis jetzt nicht passiert. Wir erfuhren aus den Medien, dass die WG bereits eröffnet ist“, wiederholt er seine Vorwürfe der „Krone“ gegenüber.
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