Harter Stundenplan für Intensivtäter in Auszeit-WG

Kritik aus Simmering

Neuerliche Kritik äußerte einstweilen Simmerings Bezirksvorsteher Thomas Steinhart (SPÖ). Er wirft der Stadt vor, ihn zu wenig über die Vorhaben informiert zu haben. „Wir wollten vor der Eröffnung einen Blick in die Räumlichkeiten und auf die Sicherheitsvorkehrungen werfen. Beides ist bis jetzt nicht passiert. Wir erfuhren aus den Medien, dass die WG bereits eröffnet ist“, wiederholt er seine Vorwürfe der „Krone“ gegenüber.