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Game City: Beliebte Wiener Spielemesse fällt aus

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11.06.2026 11:34
Die Game City war in den letzten Jahren ein Fixtermin für Gaming-Fans aus Österreich, heuer ...
Die Game City war in den letzten Jahren ein Fixtermin für Gaming-Fans aus Österreich, heuer fällt sie allerdings aus.(Bild: facebook.com/GameCityVienna)
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Von krone.at

Die wichtigste österreichische Videospielemesse, die traditionell im Wiener Rathaus gastierende Game City, wird 2026 nicht stattfinden. Die Absage wurde von den Veranstaltern auf Facebook bekanntgegeben – und darbenden Gamern eine Rückkehr im Jahr 2027 angekündigt. 

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Die Absage kommt für Wiener Gaming-Fans überraschend, feierte die Game City im vergangenen Jahr von 10. bis 12. Oktober im Rathaus doch noch einen Besucherrekord: Mehr als 87.000 Spiele-Fans hatten sich vergangenes Jahr dort eingefunden.

Nach Darstellung der Eventagentur Mice & Men, welche die Spielemesse organisiert, ist die Absage der Game City im Jahr 2026 nicht das Aus der Messe: 2027 soll die Game City zum zwanzigjährigen Jubiläum mit neuem Konzept zurückkehren – und noch größer als bisherige Ausgaben werden.

Für die heimische Gaming-Szene ist die Absage dennoch eine traurige Nachricht: Die Game City hat sich in den vergangenen Jahren zum beliebten Szenetreff entwickelt, neben Anspielstationen mit noch unveröffentlichten Games lockte ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Wettbewerben und bunten Cosplay-Paraden zahlreiche Besucher auf die Veranstaltung. 

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Immerhin: Ganz ohne Gaming-Events müssen Spielebegeisterte in Wien dieses Jahr trotz der Game-City-Absage nicht auskommen. Am 11. und 12. Juli lockt im Austria Center Vienna das Esports Festival Gaming-Begeisterte an, am 15. August findet dort das Esports-Turnier Red Bull Reshuffle statt. Im Gegensatz zur Game City im Rathaus allerdings nicht bei freiem Eintritt ...

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