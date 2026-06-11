Game City: Beliebte Wiener Spielemesse fällt aus

Immerhin: Ganz ohne Gaming-Events müssen Spielebegeisterte in Wien dieses Jahr trotz der Game-City-Absage nicht auskommen. Am 11. und 12. Juli lockt im Austria Center Vienna das Esports Festival Gaming-Begeisterte an, am 15. August findet dort das Esports-Turnier Red Bull Reshuffle statt. Im Gegensatz zur Game City im Rathaus allerdings nicht bei freiem Eintritt ...