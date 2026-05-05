Gaming-Museum: Zeitreise im Zocker-Paradies

Bis ins Jahr 1972 führen die rund 1000 liebevoll zusammengetragenen Exponate zurück, die mittlerweile 54 Jahre alte Magnavox Odyssey ist aktuell das Prunkstück, erzählt Alice, was daran so besonders ist: Sie läutete als erste Spielkonsole der Welt die technische Revolution ein, die heute zu ultramodernen Online-Abenteuern führt. Diese gibt es in Döbriach zwar auch zu sehen und zu erfahren, aber am beliebtesten sind wohl die alten Arcade-Spiele, Pacman, Pong oder Space Invaders, dazu Retro-Racer-Konsolen.