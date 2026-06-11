Ein blaues Budgetauge für Theater und Museen

Auch Kunst und Kultur müssen ihren Beitrag zur Budgetkonsolidierung des Bundes leisten. Die Bauprojekte der Bundesmuseen müssen warten, die Basisabgeltung der Bundestheater bleibt dagegen gleich. Wir haben Stellungnahmen der Verantwortlichen eingeholt.
„Ich nehme lieber einen Ticketschalter am Platz vor einem Museum in Kauf als ein ,Geschlossen’-Schild.“ So argumentiert Kulturminister Andreas Babler, dass in den nächsten beiden Jahren kein Geld für die neuen, barrierefreien Eingänge in das Kunst- und Naturhistorische Museum sowie das Belvedere vorhanden ist. Der Umzug des Hauses der Geschichte ins MQ muss ebenfalls warten.
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