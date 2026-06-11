Ein blaues Budgetauge für Theater und Museen

„Ich nehme lieber einen Ticketschalter am Platz vor einem Museum in Kauf als ein ,Geschlossen’-Schild.“ So argumentiert Kulturminister Andreas Babler, dass in den nächsten beiden Jahren kein Geld für die neuen, barrierefreien Eingänge in das Kunst- und Naturhistorische Museum sowie das Belvedere vorhanden ist. Der Umzug des Hauses der Geschichte ins MQ muss ebenfalls warten.