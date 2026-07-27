Iran: „US-Vermittler übermitteln uns Botschaften“

Darin gehe es um „aktuelle Entwicklungen in der Region“. Der Iran habe auch gar nicht um neue Verhandlungen mit den USA gebeten. Dies seien „Erfindungen, die die Gegenseite von Zeit zu Zeit in Umlauf bringt“. Auch in iranische Gespräche mit dem Oman zur Verwaltung der Straße von Hormuz seien die USA nicht involviert, sagte Baghaei. Die Meerenge sei „weiter geschlossen“. Nach 13 Tagen der US-Luftangriffe auf den Iran hatte die US-Armee seit Freitag drei Nächte in Folge von Angriffen abgesehen. Auch der Kriegsgegner hatte am Wochenende erklärt, die „Vergeltungsangriffe“ eingestellt zu haben.