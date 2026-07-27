Roxette muss die gesamte Nordamerika-Tour absagen

Per Gessle: „Natürlich enttäuscht“

Per Gessle zeigte sich in einem persönlichen Statement enttäuscht. Er und Sängerin Lena Philipsson hätten sich ebenso wie die Band sehr auf die Nordamerika-Tour gefreut. Die Entscheidung sei jedoch von Live Nation USA getroffen worden – vermutlich auf Grundlage eigener wirtschaftlicher Berechnungen. Zugleich betonte er, dass die USA der mit Abstand wichtigste Streaming-Markt für Roxette seien. Er hoffe, schon bald wieder für die Fans in den USA und Kanada auftreten zu können.