Roxette muss die gesamte Nordamerika-Tour absagen

Die Vorfreude war groß, die Tickets bereits verkauft – doch nun kommt für Tausende Fans die ernüchternde Nachricht: Roxette haben ihre komplette Nordamerika-Tour kurzfristig abgesagt beziehungsweise auf unbestimmte Zeit verschoben. Hinter der Entscheidung steckt laut Veranstalter eine massive Kostenexplosion. Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende.
Die schwedische Band Roxette, die derzeit aus Gründungsmitglied Per Gessle und Sängerin Lena Philipsson besteht, wird im Herbst 2026 nicht wie geplant durch die USA und Kanada touren. Insgesamt 14 Konzerte der „40th Anniversary Tour 2026“ im September und Oktober wurden abgesagt beziehungsweise ohne neuen Termin verschoben.
Als Grund nannte der US-Veranstalter Live Nation „logistische Gründe und massiv gestiegene Tourkosten“. Die Band selbst spricht zwar offiziell von einer Verschiebung, konkrete Ersatztermine gibt es jedoch nicht. Stattdessen werden alle Tickets automatisch über die jeweiligen Vorverkaufsstellen rückerstattet.
Per Gessle: „Natürlich enttäuscht“
Per Gessle zeigte sich in einem persönlichen Statement enttäuscht. Er und Sängerin Lena Philipsson hätten sich ebenso wie die Band sehr auf die Nordamerika-Tour gefreut. Die Entscheidung sei jedoch von Live Nation USA getroffen worden – vermutlich auf Grundlage eigener wirtschaftlicher Berechnungen. Zugleich betonte er, dass die USA der mit Abstand wichtigste Streaming-Markt für Roxette seien. Er hoffe, schon bald wieder für die Fans in den USA und Kanada auftreten zu können.
Betroffen sind unter anderem Konzerte in Clarkston (Michigan), Toronto, Montreal, Philadelphia, Dallas, Houston, Phoenix und Los Angeles. Geplant war eine Amphitheater-Tour mit den Support-Acts Taylor Dayne und Nick Lowe.
Europa-Konzerte finden wie geplant statt
Während die Nordamerika-Termine wegfallen, läuft die Tour in Europa unverändert weiter. Auch die noch ausstehenden Konzerte, darunter in Bremen, Schwetzingen und Bonn, sollen wie geplant stattfinden. Ebenso bleiben die übrigen internationalen Auftritte bestehen.
Roxette sind seit 2025 und 2026 mit ihrer Jubiläumstour bereits erfolgreich durch Europa, Australien, Südafrika und Südamerika gereist. Der Nordamerika-Abschnitt entwickelte sich dagegen zum Problem.
Streaming-Hits garantieren keine vollen Hallen
Die Band verfügt zwar weiterhin über eine große internationale Fangemeinde und starke Streaming-Zahlen – der Welthit „It Must Have Been Love“ wurde etwa auf YouTube mehr als eine Milliarde Mal angesehen. Hohe Streamingzahlen lassen sich jedoch nicht automatisch in Ticketverkäufe umwandeln. Zudem treten Roxette seit dem Tod der langjährigen Sängerin Marie Fredriksson im Jahr 2019 mit Lena Philipsson als neuer Frontfrau auf.
Für viele Fans kommt die Absage besonders überraschend. Die Nordamerika-Termine waren erst im Mai 2026 angekündigt worden. Einige Konzertbesucher hatten nach eigenen Angaben bereits Reisen und Unterkünfte gebucht. Die Eintrittskarten werden nun vollständig erstattet.
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