„Keine konkrete Gefährdung in Österreich“

„Zunahme an abstrakten Gefahrenpotenzialen“

„Die Gefährdungslage hinsichtlich terroristischer Taten ist aktuell allgemein als hoch anzusehen“, betonte das Innenministerium. Analog zu Europa verzeichne Österreich „eine Zunahme an abstrakten Gefahrenpotenzialen, aber auch an konkreten Gefahrenlagen“. Somit gelte europaweit eine generelle, hohe latente Warnstufe. Das Innenministerium betonte jedoch: „Aktuell liegen jedoch keine Hinweise auf konkrete Gefährdungen vor.“ Derzeit herrscht Terrorwarnstufe 4 von 5. Diese Stufe gilt übrigens seit Oktober 2023 – als Folge des Terrorangriffs auf Israel und der weiteren Eskalation im Nahen Osten.