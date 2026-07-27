Oprah Winfrey: So heißt die TV-Ikone wirklich!

Die 72-jährige TV-Ikone wurde als Orpah Gail Winfrey geboren, doch ihr Name wurde in ihrer Kindheit zu Oprah geändert, weil die Schreibweise für viel Verwirrung sorgte. Bei einem Auftritt in Keke Palmers Video-Podcast „Baby, This Is Keke Palmer“ sprach sie über ihren wirklichen Namen. Dabei überraschte sie die Moderatorin mit ihrem Geständnis und erklärte den religiösen Ursprung des Namens.

Oprah sagte: „Es war Orpah aus der Bibel ... das Buch Ruth, erstes Kapitel, Vers 14. Es ist diese ganze Geschichte von Ruth und Noomi. Und wissen Sie, Rut sagte: ,Wohin du gehst, dahin gehe auch ich.‘ Und dann sagte Orpah: ,Ich gehe zurück. Es tut mir leid. Ich kann nicht. Es ist zu weit. Der Weg ist zu lang.‘“