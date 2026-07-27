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Erfuhr es erst mit 20

Oprah Winfrey: So heißt die TV-Ikone wirklich!

Society International
27.07.2026 17:00
TV-Ikone Oprah Winfrey erklärte, ihr Name sei geändert worden, als sie noch jung war, und sie ...
TV-Ikone Oprah Winfrey erklärte, ihr Name sei geändert worden, als sie noch jung war, und sie habe erst im Alter von 20 Jahren davon erfahren.(Bild: 2025 Getty Images)
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Von krone.at

Oprah Winfreys Name wurde geändert, als sie ein Kind war, weil „niemand wusste, wie man ihn schreibt“. In einem US-Podcast enthüllte sie jetzt überraschend ihren echten Namen. 

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Die 72-jährige TV-Ikone wurde als Orpah Gail Winfrey geboren, doch ihr Name wurde in ihrer Kindheit zu Oprah geändert, weil die Schreibweise für viel Verwirrung sorgte. Bei einem Auftritt in Keke Palmers Video-Podcast „Baby, This Is Keke Palmer“ sprach sie über ihren wirklichen Namen. Dabei überraschte sie die Moderatorin mit ihrem Geständnis und erklärte den religiösen Ursprung des Namens.

Oprah sagte: „Es war Orpah aus der Bibel ... das Buch Ruth, erstes Kapitel, Vers 14. Es ist diese ganze Geschichte von Ruth und Noomi. Und wissen Sie, Rut sagte: ,Wohin du gehst, dahin gehe auch ich.‘ Und dann sagte Orpah: ,Ich gehe zurück. Es tut mir leid. Ich kann nicht. Es ist zu weit. Der Weg ist zu lang.‘“

Die Talkmasterin hat selbst erst mit 20 Jahren erfahren, dass sie eigentlich auf den Namen Orpah ...
Die Talkmasterin hat selbst erst mit 20 Jahren erfahren, dass sie eigentlich auf den Namen Orpah getauft worden war.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Erst mit 20 davon erfahren
Die TV-Ikone erklärte, ihr Name sei geändert worden, als sie noch jung war, und sie habe erst im Alter von 20 Jahren davon erfahren. Sie fügte hinzu: „Das hat mich nicht zu dem gemacht, was ich bin. Ich war ein Kind. Niemand wusste, wie man ihn schreibt.“ Auf ihrer Geburtsurkunde stünde allerdings ein anderer Name: Orpah. „Dann begannen die Leute, mich Oprah zu nennen. Es ist einfach der Unterschied, ob das P vor oder nach dem R steht. Sobald sie mit Oprah angefangen hatten, war es dabei geblieben.“

Oprah wies anschließend darauf hin, dass auch Keke auf ihrer Geburtsurkunde einen anderen Namen trägt, da sie als Lauren Keyana Palmer geboren wurde. Die Moderatorin erklärte: „Ich bin so froh, dass Sie das wussten!“

Der Name Orpah hat seinen Ursprung im Hebräischen und wird meist mit „Nacken“ oder „Hals“ übersetzt. In der Bibel ist Orpah eine eher unbekannte, aber dennoch bedeutende Figur: Sie wird im Buch Ruth des Alten Testaments erwähnt und ist die Schwiegertochter von Naomi sowie die Schwester von Ruth.

Nach dem Tod ihrer Ehemänner stehen die beiden Frauen vor einer schweren Entscheidung – während Ruth Naomi treu folgt, entscheidet sich Orpah dafür, in ihre Heimat zurückzukehren.

Künftiger Ehemann sollte ein Beatle sein
Die Enthüllung folgt darauf, dass Oprah über ihren Schwarm aus Kindertagen sprach und gestand, sie habe versucht, eine Ehe mit Beatles-Legende Sir Paul McCartney zu manifestieren. Oprah erklärte, der einzige Traum, den sie nie verwirklicht habe, sei gewesen, den ,The Long and Winding Road‘-Sänger zu heiraten.

Als Teenager habe sie sogar geglaubt, sie könne ihn dazu bringen, an sie zu denken, während sie Beatles-Songs hörte. In der „The Late Show with Stephen Colbert“ sagte sie: „Alles, was ich jemals wollte oder wovon ich geträumt habe, ist wahr geworden. Außer, dass ich Paul McCartney nicht geheiratet habe. Ich habe immer versucht, ihn dazu zu bringen, an mich zu denken.“

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Oprah war als Jugendliche ein großer Fan der Beatles und mochte wie viele Teenagerinnen Paul lieber als John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Sie sagte: „Natürlich war Paul mein Lieblings-Beatle ... morgens stand ich auf, stellte mich auf die Treppe und sagte: ,Denk an mich, denk an mich, denk an mich.‘“

Viele Jahrzehnte später bekam Oprah schließlich die Gelegenheit, den heute 83-jährigen McCartney kennenzulernen und zu interviewen. Dabei nutzte sie die Chance, ihn direkt zu fragen, ob sie ihm in den 1960er-Jahren jemals in den Sinn gekommen sei. Sie sagte: „Meine erste Frage an ihn lautete: ,All die Jahre, ich war 14 und dachte an dich. Hast du auch nur ein einziges Mal an mich gedacht?‘“ McCartney antwortete scherzhaft: „Jeden Tag, Babe, jeden Tag.“

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