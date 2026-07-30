Sperrmüllcontainer ging in Flammen auf

Am Samstagnachmittag musste die Feuerwehr zum Abfallsammelzentrum Sulz ausrücken. Dort war in einem Sperrmüllcontainer ein Brand ausgebrochen. Die Florianis brachten die Lage schnell unter Kontrolle.
Gegen 13.45 Uhr wurden Mitarbeiter des Abfallsammelzentrums auf dichte Rauchschwaden aufmerksam, die aus einem Sammelcontainer quollen. Als die alarmierten Feuerwehren Sulz und Röthis am Einsatzort ankamen, stand der Sperrmüllcontainer bereits lichterloh in Flammen.
Keine Personen verletzt
Mittels eines Hochdruckschlauchs gelang es aber rasch, das Feuer zu löschen, anschließend wurde der Container, der unter einem Flugdach stand, aus Sicherheitsgründen wegtransportiert. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden hält sich in Grenzen.
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