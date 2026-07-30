37-Jährige nach Attacke auf Partner verhaftet

Im Vorarlberger Hohenems ist in der Nacht auf Mittwoch ein Beziehungsstreit eskaliert. Eine Frau soll ihren Lebensgefährten schwer verletzt haben, dieser wies Schnitte an Hals, Armen und Beinen auf. Das Opfer kam ins Spital, die Verdächtige wurde wenig später von der Polizei festgenommen und in die Justizanstalt überstellt.