37-Jährige nach Attacke auf Partner verhaftet

Im Vorarlberger Hohenems ist in der Nacht auf Mittwoch ein Beziehungsstreit eskaliert. Eine Frau soll ihren Lebensgefährten schwer verletzt haben, dieser wies Schnitte an Hals, Armen und Beinen auf. Das Opfer kam ins Spital, die Verdächtige wurde wenig später von der Polizei festgenommen und in die Justizanstalt überstellt.
Gegen 4.15 Uhr alarmierte der 38-jährige Mann via Notruf die Polizei und gab an, von seiner 37-jährigen Lebensgefährtin im Halsbereich verletzt worden zu sein. Die eintreffenden Beamten fanden den Mann mit mehreren Schnittverletzungen an Hals, Armen sowie Beinen vor. Nach der Erstversorgung wurde er ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert.
Verdächtige rasch gefasst
Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach der Tatverdächtigen war erfolgreich. Die 37-Jährige konnte gegen 6.30 Uhr im Nahbereich des Tatorts angetroffen werden. Sie wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch widerstandslos festgenommen und in die Justizanstalt überstellt.
Das 38-jährige Opfer konnte die Klinik nach erfolgter Behandlung bereits am späten Nachmittag wieder verlassen. Am Tatort wurde eine umfassende Spurensicherung durchgeführt, der genaue Tathergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
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