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Keine Verschiebung: Sturm fing sich „Korb“ ein!

Bundesliga
30.07.2026 20:00
Nach dem Aufstieg in Schottland geht es für Sturm Schlag auf Schlag weiter.
Nach dem Aufstieg in Schottland geht es für Sturm Schlag auf Schlag weiter.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Die Grazer durchleben gerade intensive Tage. Bereits Freitag heben sie nach Innsbruck ab, wo beim Ligastart am Samstag die WSG Tirol wartet. Dienstag sitzen Hödl und Co. wieder im Flieger mit dem Ziel Istanbul. Bitter: Sturm hätte den Ligaauftakt gerne verschoben, aber da holte sich der Klub einen „Korb“.

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Keine Zeit zum Durchschnaufen, es geht für Sturm ruckzuck weiter! Schon Samstag wartet der Ligastart bei der WSG Tirol. Ein Spiel, das die Klubführung der Grazer gerne ganz oder zumindest zeitlich verschoben hätte. Statt um 17 Uhr hätte man lieber schon um 14.30 Uhr gespielt. Der Grund: Bereits Dienstag hebt die Mannschaft von Fabio Ingolitsch an den Bosporus ab, wo Mittwochabend in der dritten Qualirunde der Champions League Fenerbahce Istanbul wartet.

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