Keine Verschiebung: Sturm fing sich „Korb“ ein!

Keine Zeit zum Durchschnaufen, es geht für Sturm ruckzuck weiter! Schon Samstag wartet der Ligastart bei der WSG Tirol. Ein Spiel, das die Klubführung der Grazer gerne ganz oder zumindest zeitlich verschoben hätte. Statt um 17 Uhr hätte man lieber schon um 14.30 Uhr gespielt. Der Grund: Bereits Dienstag hebt die Mannschaft von Fabio Ingolitsch an den Bosporus ab, wo Mittwochabend in der dritten Qualirunde der Champions League Fenerbahce Istanbul wartet.