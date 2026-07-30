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Bei Umzug in Villach

Trotz Debatte: Pferde bleiben Kirchtags-Tradition

Kärnten
30.07.2026 17:56
Michael Körbler, Obmann des Pferdezuchtverbandes K14, mit Norikerstute Paloma
Michael Körbler, Obmann des Pferdezuchtverbandes K14, mit Norikerstute Paloma(Bild: Katrin Fister)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Ein Kirchtagsumzug ohne Pferde? Für viele Kärntner unvorstellbar. Nach Diskussionen über die Sicherheit der Vierbeiner war ihre Teilnahme in Villach heuer fraglich. Doch Noriker-Stute Paloma beweist: Mit der richtigen Vorbereitung und erfahrenen Züchtern können Tradition und Sicherheit Hand in Hand gehen.

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Die bäuerliche Kultur und das bäuerliche Leben sind eng mit den Rassen Noriker und Haflinger verbunden – viele hundert Jahre haben die Tiere die Bauern bei ihrer täglichen Arbeit begleitet und wurden zu kirchlichen Festen oder Erntedankumzügen vor Wagen gespannt oder herausgeputzt und geritten.

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