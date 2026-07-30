Qualität und Handwerk wie damals

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht unter dem Titel „Oanen in dr Krone“ für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Dieses Mal waren die beiden zu Gast in der Konditorei und Bäckerei Schertler in Feldkirch.
Wir befinden uns im Westen von Feldkirch, genauer gesagt in Tosters. Hier ist die Zentrale und Produktionsstätte der seit 1928 bestehenden und nun in dritter Generation geführten Bäckerei Schertler beheimatet. Doch wodurch unterscheidet sich diese Backstube von den zahlreichen Mitbewerbern? Oder von günstigen Discounter-Alternativen?
Beginnen wir mit den Basics: H-Milch, Vollei und Palmöl gibt’s bei Schertler nicht. „Frisch und echt aus der Region“, lautet hier die Devise. Und vor allem nimmt man sich Zeit. Denn niemand weiß besser als der Bäcker: Für einen wahrhaft guten Teig benötigt man auch Ruhe.
Obendrauf gibt es direkt noch ein Schmankerl: In der Hauptfiliale kredenzt man neben den überall erhältlichen Gaumenfreuden auch ein Club Sandwich oder Eggs Benedict – zwei Snacks, die es in Vorarlberg sonst kaum irgendwo gibt, besonders nicht in dieser Qualität. Auch ein klassisches English Breakfast kann geordert werden.
Beim Zopf haben wir uns für die vegane Variante entschieden. Warum? Aus reiner Neugierde. Und diese wurde belohnt, das Backwerk war von außerordentlicher Fluffigkeit, der Geschmack toll. Summa summarum kann man getrost sagen: Die Zeiten ändern sich, gutes Handwerk nicht.
Essen: 4,5/5
Service: 4/5
Ambiente: 4/5
Gesamteindruck: 4/5
Website: Bäckerei Schertler, Feldkirch
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