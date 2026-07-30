Premiere: „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“

Judith Kerr verarbeitete in ihrem Roman „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ ihre eigene Kindheit. Aus Sicht der neunjährigen Anna schildert sie das unbeschwerte Leben der gutbürgerlichen jüdischen Familie im Berlin der 30er-Jahre, die Flucht vor den Nazis, die auf den Vater, einen kritischen Journalisten und Autor, ein Kopfgeld ausgesetzt hatten, über die Schweiz und Paris nach London.