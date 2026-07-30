Premiere: „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“

Was haben die Zuschauer in der Kulturfabrik in Helfenberg dem großstädtischen Münchner Theaterpublikum voraus? Sie können das neue Werk des Erfolgsduos Henry Mason (Buch und Liedtexte) und Thomas Zaufke (Musik) „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ im Rahmen einer Tryout-Produktion bis 16. August sehen.
Judith Kerr verarbeitete in ihrem Roman „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ ihre eigene Kindheit. Aus Sicht der neunjährigen Anna schildert sie das unbeschwerte Leben der gutbürgerlichen jüdischen Familie im Berlin der 30er-Jahre, die Flucht vor den Nazis, die auf den Vater, einen kritischen Journalisten und Autor, ein Kopfgeld ausgesetzt hatten, über die Schweiz und Paris nach London.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.