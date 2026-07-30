Polster? WAC-Coach nimmt Stellung zu seinem Goalie

WAC-Cheftrainer Thomas Silberberger ärgerte die am Mittwoch im ORF erst um 22.50 Uhr gestartete ÖFB-Cup-Auslosung: „So wertet man den eigenen Pokal total ab!“ Auch spricht der Tiroler über die Zukunft von Goalie Nik Polster, der ja von Hertha Berlin umgarnt wird. Und: So geht es Kapitän Nico Wimmer vor dem Bundesliga-Start am Sonntag.
Am Sonntag geht‘s los, empfängt der WAC zum Bundesliga-Start die Austria Wien, die am Donnerstagabend noch im Europacup-Einsatz gegen Lettland-Klub Liepaja war. „Bei diesen hohen Temperaturen ist es kein Nachteil für uns, dass die Austria dieses Quali-Spiel hatte“, meint „Wölfe“-Coach Thomas Silberberger, der den trainingsfreien Tag am Donnerstag in seiner Tiroler Heimat verbrachte, da den Geburtstag von Herzblatt Brigitte feierte.
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