„Team Vorarlberg“ geht auf karibische Kaperfahrt

Genau dort, wo andere ihren Traum vom Karibikurlaub Wirklichkeit werden lassen, geht es für das „Team Vorarlberg“ ab heute um Siege und Punkte für die UCI-Rangliste. Die Ländle-Équipe wird erstmals in der 28-jährigen Geschichte ihres Bestehens bei der „Tour de la Guadeloupe“ an den Start gehen. „Wir hatten bereits im vorigen Jahre eine Einladung und uns heuer entschieden, bei der 75. Auflage teilzunehmen“, verriet Thomas Kofler, Manager und Mastermind der Rankler Continental-Équipe.