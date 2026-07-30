„Team Vorarlberg“ geht auf karibische Kaperfahrt

Alles, nur nicht den viel zitierten „Fluch der Karibik“ wollen die Radprofis des „Team Vorarlberg“ in den kommenden Tagen erleben. Denn da gehen Colin Stüssi und Co. bei der 75. Auflag der „Tour de la Guadeloupe“ auf Kaperfahrt und wollen sowohl in der Gesamtwertung als auch im Kampf um Tagessiege ein gewaltiges Wörtchen mitreden.
Genau dort, wo andere ihren Traum vom Karibikurlaub Wirklichkeit werden lassen, geht es für das „Team Vorarlberg“ ab heute um Siege und Punkte für die UCI-Rangliste. Die Ländle-Équipe wird erstmals in der 28-jährigen Geschichte ihres Bestehens bei der „Tour de la Guadeloupe“ an den Start gehen. „Wir hatten bereits im vorigen Jahre eine Einladung und uns heuer entschieden, bei der 75. Auflage teilzunehmen“, verriet Thomas Kofler, Manager und Mastermind der Rankler Continental-Équipe.
Südamerikaner als Unbekannte
Im französischen Übersee-Departement werden neben Colin Stüssi (Sz) den Deutschen Tobi Nolde und Dominik Röber sowie dem Tiroler Emanuel Zangerle mit Dominik Amann und Kilian Feurstein auch zwei echte Vorarlberger an den Start gehen. Bis 9. August warten insgesamt 1224 Kilometer mit 11.809 Höhenmetern. Neben zwei Einzelzeitfahren stehen auch zwei Bergankünfte auf dem Programm.
Hoffen auf Feurstein
„Das Teilnehmerfeld ist stark besetzt, wobei die Teams aus Südamerika für uns sehr schwer einzuschätzen sind“, sagt Kofler, der dennoch darauf hofft, dass Stüssi, Zangerle und Co. auch im Gesamtklassement eine gute Rolle spielen können. „Und auch für Kilian Feurstein sollten ein, zwei Etappen dabei sein.“
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