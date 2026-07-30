Pensionist schlug Verkäuferin wegen Wurstsemmel

Getränke an sich gerissen und getürmt

Doch der Reihe nach: In der Metzgerei wollte sich der Mann eine Wurstsemmel kaufen, doch das Geld reichte nicht ganz. Es kam zum Streit mit der Verkäuferin – woraufhin der 65-Jährige kurzerhand drei Getränkeflaschen an sich nahm und nach draußen stürmte. Die resolute Verkäuferin ließ sich das nicht gefallen, holte ihn ein und nahm sich die Flaschen zurück. Die Reaktion des Mannes: ein Faustschlag, der bei der Frau eine Gehirnerschütterung und eine Rissquetschwunde an der Lippe hinterließ. Zum Abschluss soll er ihr noch dreimal zugerufen haben: „Du bist tot.“