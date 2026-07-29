14-jähriger E-Scooter-Lenker von Auto erfasst

In Bludenz (Vorarlberg) wurde am Mittwoch ein Jugendlicher bei einer Kollision verletzt. Der Bursche war unvermittelt mit einem E-Scooter aus einer Hauseinfahrt auf die Straße gefahren, eine 51-jährige Autofahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr abwenden. Der Mitfahrer des 14-Jährigen blieb glücklicherweise unversehrt.
Die 51 Jahre alte Pkw-Lenkerin war gerade in Richtung Rungelin unterwegs, als der 14-jährige E-Scooter-Fahrer plötzlich aus einer Einfahrt auf die Straße schoss. Während sein Beifahrer noch rechtzeitig abspringen konnte, wurde der Lenker vom Pkw erfasst – trotz Vollbremsung der Autofahrerin.
Der Jugendliche prallte gegen die rechte Vorderseite des Wagens und wurde anschließend auf die Windschutzscheibe geschleudert. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades, der abgesprungene Mitfahrer kam mit dem Schrecken davon.
Fahrzeug nicht zugelassen
Wie sich herausstellte, war der verwendete E-Scooter aufgrund seiner Motorleistung von über 600 Watt nicht für den öffentlichen Verkehr genehmigt. Entsprechende Anzeigen wegen diverser Verwaltungsübertretungen werden an die Bezirkshauptmannschaft Bludenz erstattet.
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