14-jähriger E-Scooter-Lenker von Auto erfasst

In Bludenz (Vorarlberg) wurde am Mittwoch ein Jugendlicher bei einer Kollision verletzt. Der Bursche war unvermittelt mit einem E-Scooter aus einer Hauseinfahrt auf die Straße gefahren, eine 51-jährige Autofahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr abwenden. Der Mitfahrer des 14-Jährigen blieb glücklicherweise unversehrt.