Strenges Rauchverbot im Wald für ganz Vorarlberg

Was genau ist untersagt?

Das Verbot ist umfassend und schließt neben dem Entzünden von offenem Feuer, etwa bei Lager- oder Grillplätzen, auch das Rauchen im Wald und in dessen Nähe aus. Ausdrücklich verboten sind zudem sogenannte Zweckfeuer. Darunter fällt das Verbrennen von Astmaterial auf Almen, die an Waldflächen angrenzen. Auch das Verbrennen von Rinde und Ästen zur Bekämpfung des Borkenkäfers ist von der Regelung betroffen und somit untersagt.