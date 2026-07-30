„Wasser samt Dreck drang in die Keller ein“

Ausnahmezustand herrschte am Mittwochabend in Sölden im Tiroler Ötztal! Betroffen waren der nördlichste und südlichste Punkt des Siedlungsraumes – dazwischen blieb es wie durch ein Wunder ruhig. Und: Das Unwetter tobte sich kurz, aber heftig aus. Das zeigte ein „Krone“-Lokalaugenschein.
„Es war eigentlich ein lauer Sommerabend, den ich Zuhause auf der Terrasse genossen habe. Gegen 20.30 Uhr braute sich am Himmel plötzlich etwas zusammen. ,Da kommt’s dick’, dachte ich mir. Im nächsten Augenblick zog extremer Wind auf – als Vorbote sozusagen. Alles, was nicht angehängt war, flog durch die Luft – etwa das Trampolin unserer Enkel“, sagte Söldens Bürgermeister Ernst Schöpf gestern der „Krone“ bei einem Lokalaugenschein.
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